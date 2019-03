Meeuwen spotten op de vuilstort

In de jaren negentig van de vorige eeuw was de stortplaats nog in gebruik. Offereins kwam er om het weekend om de enorme aantallen meeuwen die er zaten, te bekijken. "Het waren er zo'n tweeduizend en als de Scandinavische populatie erbij kwam in oktober, dan ging dat aantal naar twaalfduizend."Niet alleen zilvermeeuwen maar ook grote burgemeesters uit IJsland en Pontische meeuwen uit de buurt van de Kaspische Zee pikten hier een graantje mee. Voor de leek zijn deze soorten moeilijk uit elkaar te houden. Voor Offereins was dat juist de aantrekkingskracht."Toen ik met deze hobby begon, was er niet veel bekend over de meeuw. Je bent aan het pionieren en aan het uitvinden. Roodborstjes, winterkoninkjes... er moet wel een beetje uitdaging in zitten. En dan zie je ineens soorten die nieuw zijn in Nederland en uit Kazachstan en het Zwarte Zeegebied komen."Tegenwoordig wordt het afval in een hal gestort. Het feestmaal is toegedekt en de hoge aantallen meeuwen zijn verdwenen. Maar als je er oog voor hebt, kun je in Wijster nog steeds leuke meeuwen zien.