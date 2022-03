Nieuwe coördinator voor zeemuseum Miramar: 'Het is een avontuur'

Hier en daar een likje verf, maar veel meer heeft het riante appartement niet nodig. Over een paar weken verhuist Emmy Westmaas met haar familie naar Vledder, om te wonen boven het zeemuseum. In ruil daarvoor is ze een paar dagen per week vrijwilligerscoördinator.

"Het is wel een avontuur hoor", vertelt Westmaas nog beduusd. "Het is allemaal heel snel gegaan. Via-via kreeg ik de vacature doorgestuurd een paar maanden geleden. Ik had nog nooit van het museum gehoord, maar het wekte direct mijn interesse. Ik was vervolgens te laat met reageren, maar uiteindelijk kreeg ik toch het verlossende telefoontje dat ik was uitgekozen."

Oude woning van Juffrouw Warners

Het duurde ruim een half jaar voor het museum een geschikte kandidaat had. De zoektocht ging namelijk bepaald niet vlekkeloos. De vorige coördinator vertrok vorige zomer, en een opvolger haakte op het laatste moment af. Voorzitter Maurits van Geel zat vervolgens met zijn handen in het haar. Totdat hij slimme ingeving kreeg. "Boven het museum hebben we de oude woning van oprichter Juffrouw Warners", vertelt hij. "Die stond leeg en dat vonden we zonde. We besloten de woning als ruilmiddel in te zetten voor de nieuwe coördinator."

Breed takenpakket

Dat werkte, want uiteindelijk kreeg de oproep negentien reacties. Een slimme deal, maar daar staat ook wel wat tegenover. "In de eerste plaats ben je verantwoordelijk voor 22 vrijwilligers", legt Van Geel uit. "Maar je moet ook het gebouw beheren, de communicatie verzorgen en invallen als een vrijwilliger ziek is. Kortom, een breed takenpakket", zegt de voorzitter.