Vertrekkend wethouder Henk Heijerman: 'Aan stoppen denk ik niet'

Heijerman vindt wat openbaar bestuur betreft de gemeente het mooiste orgaan. "Dicht bij de bevolking en zeker in een plattelandsgemeente als de onze ken je elkaar nog. Mensen weten wie de bestuurders zijn en wij kennen ook veel mensen in de dorpen. Dat helpt gewoon. Contact is wat mij het meeste aanspreekt. Dat was ook het waardeloze aan corona de afgelopen twee jaar. Je zit elkaar aan te kijken via een beeldscherm."

Heijerman is dan ook blij dat hij gisteren op een 'gewone manier' als wethouder nog het multifunctionele centrum De Boerhoorn in Rolde kon openen. "Het was al een poosje uitgesteld. We hebben er zes jaar over gedaan, het was eigenlijk in december al klaar. En er was in Rolde ook veel kritiek en scepsis over. Het was altijde een dorpshuis wat door de gemeente werd bekostigd. Terwijl in andere dorpen de dorpshuizen worden bestierd door vrijwilligers. Daar moesten mensen wel aan wennen. Je hoort nu geen wanklank en mensen zeggen goh, wat is het mooi geworden."