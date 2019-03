Bommen uit Tweede Wereldoorlog gevonden op vliegveld Eelde

Het bodemonderzoek werd gedaan in voorbereiding op de bouw van een zonnepark op Groningen Airport Eelde. Ook is een kleine hoeveelheid munitie aangetroffen.De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft een deel van de munitie vernietigd. De twee vliegtuigbommen worden woensdag 13 maart op oefenterrein De Haar van defensie in Assen tot ontploffing gebracht.