Drents Archief stelt nog eens 65 inventarissen online beschikbaar

Via internet kun je archiefmateriaal reserveren om later bij het archief te bekijken (foto: Drents Archief)

Bij het Drents Archief in Assen kun je vanaf nu online nog meer archiefstukken reserveren, zodat je deze op de geplande datum kunt bekijken. Er zijn inventarissen van 65 archieven aan de database toegevoegd. “Nooit eerder hebben we deze gegevens online raadpleegbaar gemaakt.”

Bezoekers op de site van het Archief kunnen een specifiek archiefstuk reserveren. Nog niet het hele archief staat op internet. “Er komt altijd nog wel wat bij”, vertelt Joke Wolff, medewerker dienstverlening bij het Drents Archief. “Overheidsinstantie moeten documenten altijd na twintig jaar aan ons geven. Dus dat gaat altijd door. En natuurlijk zitten we altijd te wachten op ander materiaal.”Niet alleen is er overheidsmateriaal online beschikbaar om te reserveren. Ook archieven van bedrijven en stichtingen worden op de site beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld het archief van Brandweer Assen, het Asser Veefonds en de Stichting Vakantiebesteding Assen. “Ook zijn er bijvoorbeeld blauwdrukken uit de jaren '40 en '60 te vinden voor een nieuw gemeentehuis in de gouverneurstuin.”