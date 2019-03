De ambities van Groninger Bakker

Doorgaans last hoofdtrainer Dick Lukkien vier dagen voor de wedstrijd een vrije dag in. Zo ook voor het duel tegen Heracles Almelo. Nick Bakker brengt deze graag door in zijn stad: Groningen. "Ik ben hier geboren en getogen. Heb hier mijn hele jeugd meegemaakt en gevoetbald. Groningen is een belangrijke stad voor mij."Sinds 2016 rijdt Bakker bijna dagelijks vanuit 'stad' naar Drenthe. Lukkien nam de oud-speler van FC Groningen mee naar FC Emmen. "Ik denk dat hij mijn enige trainer in mijn carrière is geweest", lacht de centrale verdediger. "Ik heb veel onder hem mogen spelen. Hij weet me soms te prikkelen met opmerkingen op het veld. Hij maakt me boos als ik wat laks ben. Dan geef ik extra gas. Daar heeft hij bij mij persoonlijk wel een goede kijk op."Sinds de winterstop staat een nieuwe speler naast Bakker in het hart van de Drentse defensie: Adrej Lukic. De Kroaat heeft de plaats van Keziah Veendorp overgenomen. "Het is even wennen", geeft Bakker toe. "Ik denk dat het essentieel is dat we veel met elkaar praten. In het Engels. Er komt zo nog meer een leidinggevende taak van achteruit bij me te liggen."Het contract van Bakker loopt aan het eind van het seizoen af. Hij kijkt, met een hip watertje met een schijfje komkommer voor zich, vooruit. "Ik wil Emmen niet tekort doen. Ik ben zeer dankbaar voor wat ze mij hebben gegeven", glimt Bakker. "Het zou niet erg zijn hier te blijven, maar ik heb ook ambities. Ik zou graag een volgende stap in mijn carrière willen maken."Op zondagmiddag ontvangt FC Emmen subtopper Heracles Almelo. Een nieuwe kans voor Bakker om zich te laten zien. "Voor mezelf is het belangrijk dat ik constant en goed blijf presteren", besluit hij. "Voor het team, maar ook de club en omgeving, is het heel belangrijk dat we erin blijven. Het is aan ons om in de laatste tien wedstrijden de mensen terug te geven wat ze verdienen en dat is in de eredivisie blijven."