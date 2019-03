Evenement 'Paard en Erfgoed' verhuist naar Frederiksoord

Tot op heden was het terrein van de instelling Trajectum in Boschoord de locatie voor het evenement. Maar het ligt te ver van openbaar vervoer en bebouwing . Op de nieuwe locatie hoopt de organisatie meer partijen aan zich te binden. Bovendien is Frederiksoord ook goed bereikbaar.In Frederiksoord is ruimte gevonden in de tuinen. Een terrein waar tijdens het bloemencorso ook activiteiten zijn. Het ligt achter het nieuwe bezoekerscentrum van de Maatschappij van Weldadigheid. Daar zijn ook voorbeeldtuinen te vinden voor mensen met een beperking.De gemeente Westerveld heeft zich onder andere ingezet voor behoud van Paard en Erfgoed voor de gemeente. Er zijn meerdere gesprekken geweest. Het evenement zou goed in het gedachtegoed van de maker van Frederiksoord zijn, generaal Johannes van den Bosch. Hij bouwde in 1818 een kolonie waar armen en landlopers de kans kregen om in een boerderijtje met wat vee een nieuw bestaan op te bouwen.Paard en Erfgoed maakt wil verschillende groepen betrekken bij de organisatie, zoals langdurig werklozen en mensen met een beperking. Paard en Erfgoed wordt gehouden op 1 september. Er zijn plannen om er een tweedaags evenement van te maken volgens voorzitter Sebraine Meijerink van stichting Paard en Erfgoed.