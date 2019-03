Mysterie van verspringende autoklok opgelost

De Assense rijdt in een Opel Adam uit 2016. Toen ze haar probleem wereldkundig maakte stroomden de reacties binnen. Vooral van andere automobilisten met hetzelfde probleem. Het verspringen van de tijd gebeurt vooral in de buurt van Gieten en Borger.Ondertussen werden meerdere mogelijkheden afgestreept. LOFAR wees de mogelijkheid van de hand dat hun radiotelescoop er iets mee van doen had. Ook het 5G-netwerk kon van het lijstje van oorzaken.Stiekem hoopt Visser ook dat de oorzaak niet gevonden kan worden. "Dan blijft het zo'n probleem waarvan iedereen denkt: wat zou het kunnen zijn?"Maar Patrick Kleine van autodealer Havik Auto in Assen had al eerder van het fenomeen gehoord. Hij verwijst naar de RDS. De informatie die mee wordt gestuurd met de radiofrequentie. Moderne auto's zetten met deze data hun klok gelijk. Ook kan bijvoorbeeld file-informatie en dergelijke via RDS worden meegestuurd.In de buurt van Gieten en Borger staat waarschijnlijk een steunzender die de verkeerde tijd meestuurt, waardoor de Opel van Visser die verkeerde tijd laat zien.Een voordeel. Het automatisch aanpassen van de tijd kan uitgezet worden. Een kleine aanpassing. Volgens Visser is het probleem nu 'helaas' opgelost.