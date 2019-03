Uitnodiging spelers Hurry-Up voor kwalificatieduels

Falke en De Knegt staan op een longlist. Bondscoach Erlingur Richardsson heeft 28 spelers opgeroepen. Voor de tweeluik met Slovenië wordt de voorselectie teruggebracht.Op 11 april komt Slovenië op bezoek in Sittard. Drie dagen later is de return in Celje.Ook aan het begin van de EK-kwalificatiereeks van de nationale ploeg in oktober 2018 was het duo van de Zwartemeerders van de partij. Waar Nederland tegen Estland zegevierde, ging het in en tegen Letland ten onder.