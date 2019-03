Film over 80 jaar Drentse ruilverkavelingen

Aan de hand van ervaringen van oud-medewerkers van Prolander zal worden verteld waarom het Drentse landschap is zoals het is. “Het gaat om de periode na de oorlog tot nu”, zegt Karlijn Donders van het Drents Archief. “Na een periode van honger werd besloten om de Drentse landbouw op de schop te nemen. De film laat ook zien hoe de landbouw vanaf toen gemoderniseerd is.”“Het is als het ware een reis door de tijd”, vertelt Donders. “Het is wel een film die interessant gemaakt wordt voor een heel erg breed publiek. Dit moet ook interessant worden voor kijkers die deze periode niet bewust meegemaakt hebben of er nooit mee bezig zijn geweest.”De relatie tussen landbouw en natuur wordt ook behandeld. “De film toont hoe de vormgeving van het landschap gebaseerd is op duurzaamheid en het waterbeheer. Na wat weerstand van natuurbeschermers is de provincie veel groener geworden. Onze bossen zijn dan ook erg jong.”De film is nog in productie. “Er zijn wel al dronebeelden gemaakt van het Drentse landschap.” Ook zullen foto’s uit het Drents Archief worden getoond in de film. “Het script moet nog geschreven worden", aldus Donders. De productie moet op 16 mei in première gaan.Aanleiding voor het project zijn 4000 foto’s die het Drents Archief heeft ingescand, geselecteerd en beschreven. Dit zijn de foto’s die ook worden gebruikt in de film.