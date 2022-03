Filmfestival Assen dolblij dat 'alles weer kan' in DNK

Het is een vertrouwd idee: ook dit jaar brengt het Internationaal Filmfestival Assen (IFA) bijna alleen films die gemaakt zijn door vrouwen. Of in ieder geval gemaakt vanuit vrouwelijk perspectief.

Een belangrijk onderscheid in deze tijden van groeiende aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. "De films doorbreken of bevragen de traditionele gender-rollen", zegt programmeur Henriëtte Poelman in het Radio Drenthe-programma Cassata. "We zijn het enige festival met dit thema in Nederland, en een van de weinig in Europa."

Terug in oude vorm

Volgend weekend is het festival weer terug in de 'oude' vorm: op het grote doek in DNK in Assen. Vorig jaar was er een corona-editie, waarbij films alleen online bekeken konden worden. Het enthousiasme van de organisatie spat er vanaf, nu het weer in de bioscoop kan. "Het is natuurlijk heel wat anders of je thuis naar een film kijkt of er nu ook met elkaar over kunt praten. Want dat is toch waar het festival over gaat. Ik kan niet wachten", glundert voorzitter Wieke Paulusma.

Het enthousiasme over een filmfestival dat zich ook echt in de bioscoop afspeelt is niet alleen bij de organisatie groot. Volgens programmeur Poelman kijkt het publiek er erg naar uit om weer onderdeel te zijn van iets groters. "Als je achter je eigen scherm zit voel je je geïsoleerder."

Meer gemengd publiek

Het festival staat dan in het teken van door vrouwen gemaakte films, het publiek bestaat allang niet meer alleen uit vrouwen. Een goede zaak, zegt Paulusma: "Bij de laatste editie in DNK zagen we vooral ook veel jongeren in het publiek. "Dat zien we graag, want dit filmfestival gaat over hoe we met elkaar omgaan. Dus ook over jongeren die opgroeien met onzekerheid over wie ze zijn, welke seksuele voorkeur ze hebben, hoe ze eruit zien."

Dat is terug te zien in de films die zijn gekozen. "We kiezen heel bewust films over die onderwerpen, zodat je het gesprek daarover kunt voeren."

Onbedoeld actueel

Het was bij het kiezen van de films niet te voorzien, maar ook de actualiteit komt aan bod bij het IFA. Bijvoorbeeld in de Russische documentaire Fuck this job. Daarin is te zien hoe het onafhankelijke tv-station Dozjd het steeds moeilijker krijgt in het Rusland van Poetin.

Op de eerste dag van de oorlog in Oekraïne had de organisatie van IFA een interview met regisseur Vera Krichevskaya. Poelman: "Zij was in shock over de Russische inval in Oekraïne, en voorspelde dat het een kwestie van tijd was voor de onafhankelijke zender uit de lucht gehaald zou worden. Donderdag is dat ook daadwerkelijk gebeurd."

Het kijken naar zo'n film helpt om de wereld om je heen beter te begrijpen, stelt voorzitter Paulusma. Waarop Henriëtte Poelman direct aanhaakt met de animatiefilm La Traversée: "De film verteld het verhaal van een jongen en een meisje die gescheiden worden van hun ouders, terwijl ze op vlucht zijn uit een niet nader genoemd Oost-Europees land. Het is gebaseerd op de vlucht van de grootmoeder van de maker, die uit Odessa moest vluchten tijdens aanvallen op de Joden."

Meer jongeren

Wanneer het festival geslaagd is? Paulusma telt haar zegeningen: "Eigenlijk nu al, omdat het in DNK kan. Maar als er dit jaar weer meer jongeren zijn dan de vorige live-editie, dan vind ik het een groot succes."