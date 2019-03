'Ik denk dat ik stop met muziek maken'

Volgens Cor Blankensteijn van de Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) heeft dat alles te maken met hoe actief de leden zijn. "De levensvatbaarheid van een vereniging valt of staat met de inzet van de leden. En als de inzet van de leden dusdanig is gedaald, dan komen er dus ook geen nieuwe leden bij." Er is volgens hem geen verklaring voor waarom het in het ene dorp wel lukt om de leden in actie te krijgen en in het andere dorp niet.Jan Wever is bijna 60 jaar lid van muziekvereniging Euterpe. "In september zou ik 60 jaar lid zijn geweest. Ik was 11 jaar toen ik bij Euterpe kwam", zegt Wever, die het huilen nader dan het lachen staat als hij vertelt over het einde van Euterpe. "We hebben net de jaarvergadering gehad. Toen heb ik gevraagd of men de jeugd wou oppakken en daar was geen animo voor. Nou ja, dan moet je gewoon de stekker eruit trekken."Wever ziet er verslagen uit. Op de vraag of hij nog wel doorgaat met muziek maken zegt hij: "Nee, ik denk het niet."Hoe verklaart Wever dat het in Grolloo wel lukt en in Rolde niet? "Het dorp Grolloo heeft een hechtere gemeenschap. En het heeft ook niet geholpen dat vijf van onze leden zijn weggelopen naar Grolloo", aldus Wever. Dat 'weglopen' gebeurde na een discussie over een nieuwe dirigent. Die kwam er uiteindelijk niet, met als gevolg het vertrek van ongeveer een derde van de leden. Terwijl de vereniging toen al moeite had om het hoofd boven water te houden.In Grolloo wordt momenteel druk geoefend voor het voorjaarsconcert met medewerking van de Drentse zangeres Martijje. "Het gaat heel erg goed hier. Ik ben een hele blije, trotse voorzitter", zegt Roelie Reinders, voorzitter van muziekvereniging Crescendo.Wat is haar verklaring voor het succes? "Ik denk dat we een hele enthousiaste groep hebben. Ons bestuur is klein, maar heel fanatiek. We hebben fijne werkgroepen en werken goed samen. En naast muziek maken doen we nog een heleboel andere leuke dingen samen. Dus we hebben een heel hechte band binnen de verenging, denk ik."Roelie Reinders maakt meteen reclame voor het jeugdorkest: kinderen uit Rolde die dat willen, kunnen zich aansluiten bij het orkest in Grolloo.Via Euterpe volgen kinderen van de Jan Thiesschool in Rolde momenteel muzieklessen. "Ik vind het helemaal niet leuk dat de lessen stoppen. Ik had niet mijn hele leven door willen gaan, maar wel bijna", zegt de 8-jarige leerling Oscar Willemsen. Hij leert het bespelen een bugel.Oscar is een van de acht leerlingen die op school les krijgt van Euterpe. Maar ook al zouden deze kinderen lid zijn geworden, dan nog zou het te lang duren voordat er weer genoeg muzikanten zijn voor een fanfare.Mogelijk kunnen de lessen op school nog enige tijd worden voortgezet, zegt Jan Wever. "Hoe het geld dat nog over is wordt besteed is een zaak van de gezamenlijke leden van de vereniging", aldus Wever.