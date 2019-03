Wolfsbos krijgt duurzaamste scholencombinatie

De schooldirecteuren zijn blij dat er nu in elk geval een plan op tafel ligt. Voorzitter Zweers Wijnholds van de stichting Bijeen: "Ik ben blij en opgelucht. Het is een opmerkelijk proces geweest waarvan de eerste plannen 13 jaar geleden al besproken zijn. Maar het is hard nodig dat we beide oude scholen vervangen."Arend Eilander van PricoH, de organisatie voor christelijke basisscholen: "Ik ben bijna ontroerd als ik kijk waar we nu staan en als ik zie naar het traject dat we hebben afgelegd."De samenvoeging van de scholen in Wolfsbos zou eerst plaatsvinden in een multifunctionele accommodatie waarin ook twee scholen voor speciaal onderwijs zouden komen. Dat plan werd vanwege de kosten een paar jaar geleden afgeschoten. Vijf jaar daarvoor was dat ook al een keer gebeurd.Maar nu dus wel een gasloos bouwontwerp. Een ontwerp met zonnepanelen op het dak en een warmtepomp die energie uit de temperatuur van het water in het hoofdwaterleidingnetwerk van de WMD haalt. De energiezuinigheid van het gebouw is groot.Architect Maarten Bakker van Hoogevest Architecten: "In principe gaat het om een betonskelet met een hele goede isolerende deken eromheen. Door een goede dichting van alle kieren kun je gasloos bouwen. En daarbij hebben we nog warmteterugwinning op het ventilatiesysteem. Ramen kunnen nog altijd open."Op het dak komen rond de 500 zonnepanelen te liggen. De kosten daarvan worden gedeeld door de scholen en de gemeente. De scholen steken daarmee een deel terug van de tienduizenden euro's die ze bezuinigen op de jaarlijkse energierekening.Wethouder Jan Steenbergen (Gemeentebelangen): "Ik ben heel tevreden dat dit het meest duurzame kindcentrum van Noord-Nederland wordt. Het is voor ons een enorme stap, maar voor de school is het dat ook. De exploitatiekosten dalen aanzienlijk, zodat de scholen meer geld voor het onderwijs overhouden."Ondertussen is de aanbesteding gestart. In april is duidelijk of het budget van 3,67 miljoen euro voldoet. De vrees is dat dat kan oplopen naar 5 miljoen euro, omdat de bouwkosten de laatste anderhalf jaar gemiddeld met 40 procent zijn toegenomen. Als de aanbesteding inderdaad duurder uitpakt, dan moet de gemeenteraad extra geld beschikbaar stellen.De gemeente Hoogeveen is tegelijkertijd ook bezig met een schoolhuisvestingsvisie. Het gaat om 33 gebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs, waarvan de komende jaren een twaalftal aan vervanging toe is. Naast de bijdrage die Hoogeveen van het Rijk krijgt, heeft de gemeente jaarlijks twee miljoen euro extra beschikbaar voor ver- of nieuwbouw.