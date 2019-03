Drenthina baalt van anti-PVV-leuzen op kantine: ‘Dit is schandalig’

De leuzen werden ontdekt door vrijwilliger August Engel, die ogenblikkelijk het bestuur op de hoogte bracht. ‘Rode kaart voor PVV fascist Patrick Notmeijer’ staat er op de muur te lezen. En even verderop: ‘zet PVV buitenspel’. Notmeijer is kandidaat voor de PVV voor Provinciale Staten en hij is ook jeugdtrainer bij Drenthina.Voorzitter Alders was niet op de hoogte van de politieke aspiraties van Notmeijer. “Maar dat maakt niet uit, we hebben daar geen enkel probleem mee. Er zijn wel meer mensen bij de club politiek actief. Ik vind dat politieke geschillen in de raadszaal of het provinciehuis moeten worden uitgevochten, wij zijn daar als club geen partij in.”De voorzitter van Drenthina baalt van de zaak. “We hebben er een hoop gedoe van. En we willen de muur zo snel mogelijk weer schoon hebben, zeker voor het komend weekend, als er hier weer gevoetbald wordt. En de vraag is ook wie er voor de schoonmaakkosten opdraait. Ik vrees dat wij dat zijn.”Bij de PVV-fractie in Emmen hebben ze ook geen goed woord over voor de bekladding. “Het is laf en laag bij de grond”, zegt fractievoorzitter Edwin Rixtum. Fractiegenoot Martijn Storm: “Het is zeer betreurenswaardig. Als je het politiek niet eens bent moet je in debat gaan en geen muur gaan bekladden bij een voetbalvereniging, waar ook nog eens veel kinderen komen sporten."