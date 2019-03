Jacques Tichelaar: De kinderen kunnen later zeggen 'dit is opa'

Hij is er zelfs blij mee. "Geen idee wie het allemaal gaat lezen. Maar als ik er niet meer ben, kunnen mijn kinderen in elk geval zeggen, kijk dit is opa. Heel tastbaar."Directeur Kor IJszenga van de Koninklijke Uitgeverij Van Gorcum in Assen trok de stoute schoenen aan, meteen al op het afscheid van Tichelaar in 2017, enkele maanden na 'de val' van de commissaris. Want er waren al biografieën geschreven over wijlen Relus ter Beek , en oud-commissaris Jacob Cramer, Tichelaar hoorde ook in dat rijtje. Die had immers eerst ook een boeiende politieke carriere, voordat hij in 2009 naar Drenthe kwam, net als Relus.Tichelaar dacht bij het handjes schudden met IJszenga op zijn afscheidsreceptie, in mei 2017 nog, 'ik zeg wel ja, dan ben ik ervan af, en ik hoor er niks meer van'. Want hij had geen zin in een boek. "Moest het dan gaan over mijn successen, om na te trappen, of om m'n gelijk te halen. Ik zag het nut er niet van in."Uiteindelijk zwichtte hij voor de druk van de volhardende uitgeversbaas, die per se een biografie wilde. Een boek was prima, vond uiteindelijk ook Tichelaar, maar dan wel eentje over de balans tussen successen en falen. "Over wat 43 jaar 'in de schijnwerpers' betekent, voor wie en wat je het hebt gedaan, en welke opofferingen het betekent. En je wordt ook heel kwetsbaar. Want het betekent ook dat je je fouten toegeeft", aldus Tichelaar vanmiddag bij de presentatie.Het eerste exemplaar was voor oud-PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem, 'een oude Haagse bekende'. Het duo zat een tijdje samen in de Tweede Kamer en zijn elkaar nooit uit het oog verloren. Dijsselbloem nam zelfs poolshoogte, toen hij met zijn gezin door Drenthe fietste en in de buurt was bij de afgebrande woonboerderij van Tichelaar, vorig jaar. Het tweede boek was voor zoon Simon Tichelaar.RTV Drenthe las, al voor de presentatie, en legde hem een reeks vragen voor over 43 jaar Jacques Tichelaar als politicus en bestuurder.Jacques Tichelaar is zaterdagmiddag vanaf 12.00 uur te gast in het discussie- en achtergrondprogramma Cassata van RTV Drenthe, samen met Birte Schohaus, schrijfster van de biografie