Project Buurtgezinnen is succesvol: 'Zo maken we de wereld mooier'

Een keer in de twee weken brengt alleenstaande vader Richard Lotterman zijn 5-jarige zoontje Archie naar de familie Driessen in Meppel. Vlak bij hem in de buurt.

Angelique en Xander Driessen zijn een 'steungezin'. Zij hebben zelf een dochter van zes jaar, Raven. Ze hebben zich aangesloten bij het project Buurtgezinnen, waarbij een gezin een ander gezin uit de buurt helpt. Lang hebben ze er niet over na hoeven denken. "Wij realiseren ons dat we met z'n tweeën zijn en een groot vangnet hebben. Dat heeft niet iedereen. Als we op deze manier toch steun kunnen bieden maken we de wereld een beetje mooier."

Rust in de tent

Met die steun is Richard Lotterman heel blij. Zijn zoontje had een moeilijke start bij zijn moeder in Hongarije. Uiteindelijk heeft Lotterman zijn zoontje opgehaald en neemt hij de opvoeding van Archie nu alleen voor z'n rekening. "Toen ik hoorde van het initiatief Buurtgezinnen heb ik mij direct aangemeld. Ik ben enorm blij met de hulp van Angelique en Xander. Zo krijg ik even rust zodat ik de taken die op mijn bordje liggen, goed kan blijven doen." Dat Lotterman rust nodig had, bleek toen hij Archie voor het eerst bij de familie Driessen bracht. "Ik ben op de bank gaan liggen en meteen in slaap gevallen."

Groot succes