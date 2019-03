Joop Fiege keert terug bij Hurry-Up

Fiege tekent een contract voor drie jaar bij de club uit de BENE-League. Het wordt de derde periode van de Emmenaar bij de oranjehemden. In 2011 won Fiege met Hurry-Up de enige prijs in de clubhistorie: de beker."Bij Hurry-Up zitten mensen met veel drive", licht Fiege zijn komst toe. "Ze willen graag vooruit. Ik zie genoeg perspectief. Je hebt dit seizoen gezien dat er nog wel twee goede spelers bij moeten. Zo moeten we op zoek naar de opvolger van Tommie Falke."De huidige oefenmeester Tim Remer is geblesseerd aan zijn knie, maar heeft de wens om terug te keren als speler. Assistent Manuel Kremer doet, door een nieuwe baan, een stapje terug. Hij wordt teammanager en keeperstrainer.