Wilbert Leendertse versterkt technische staf DOS’46

DOS’46 heeft voor volgend seizoen Wilbert Leendertse toegevoegd aan de technische staf van de A-selectie. Leendertse is bezig aan zijn zesde seizoen als trainer/coach bij ASVD Korfbal in Dronten.

ASVD is momenteel koploper in de eerste klasse. Op het veld is het team van Leendertse middenmoter in de overgangsklasse.Voorzitter Frank Meulenkamp is tevreden met de overstap. "DOS’46 is blij met deze ervaren toevoeging aan de technische staf."Leendertse heeft goede gesprekken met DOS'46 gevoerd. "Hieruit sprak gedrevenheid, de wil om vooruit te kijken en verder te ontwikkelen. Dit past bij mij", aldus Leendertse." ‘Ik hoop met mijn opgedane ervaring een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de selectie."