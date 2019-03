Justitie komt met eisen in afpersingszaak No Surrender

Het merendeel van de verdachten is zelf lid van de motorclub No Surrender.Het slachtoffer (47) klopte 8 november 2016 in Glimmen bij een willekeurige woning op de deur. "Help, ik ben ontvoerd", riep de half naakte man. Hij was flink toegetakeld. Hij vertelde later dat hij in de woning van de 31-jarige vrouwelijke verdachte in Eelde was mishandeld. Hij moest 5.000 euro betalen aan de motorclub No Surrender, waar hij op dat moment lid van was. Zijn aanvallers dreigden met het afknippen van zijn vingers en het wegbranden van een tatoeage met een strijkbout. De man was meegenomen in een busje en achtergelaten in het bos bij Glimmen.De verdachten ontkennen tot op de dag van vandaag de gijzeling en afpersing. De zaak werd vorig jaar in maart al aan de rechters voorgelegd. Toen strandde de behandeling van de zaak, omdat de advocaten kritiek hadden op de politieverhoren. De rechtbank stelde de zaak uit om drie politiefunctionarissen hierover te horen.De rechtbank trok deze week opnieuw vijf dagen uit voor de behandeling van de zaak. Volgens de planning zou de officier van justitie komende maandag en dinsdag de strafeisen bekendmaken. De rechtbank wil die vandaag al horen. Het slachtoffer liet via een eerder opgenomen verklaring horen dat zijn leven na het incident in Eelde kapot was. Hij hoopt op een contactverbod en wil een schadevergoeding van 65.000 euro.De verdachten komen uit Eelde, Uithuizermeeden, Groningen, Sappemeer en Foxhol.