Eric Prins nieuwe trainer Nieuw Buinen

Eric Prins is vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van Nieuw Buinen. De 53 jarige oefenmeester is nu nog trainer van Germanicus. Ook traint Prins op dit moment de zaterdagamateurs van FC Klazienaveen.

Prins wordt in Nieuw Buinen de opvolger van Herman Scherpen en zal zich met name richten op het steeds meer inbouwen van eigen jeugd in het eerste elftal. “Hier ligt voor mij een mooie uitdaging die wel een beetje lijkt op het moment dat ik bij Germanicus begon”, laat Prins weten.De uit Coevorden afkomstige Prins is al 22 jaar hoofdtrainer, maar versleet slechts zes clubs. “Ik ben geen man die snel bij een club verdwijnt en plan graag voor de lange termijn.” Nieuw Buinen vecht op dit moment tegen degradatie uit de 1e klasse. De club staat op dit moment dertiende met acht punten uit veertien wedstrijden. De achterstand op de nummer twaalf, GAVC bedraagt zes punten.