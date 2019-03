Ondernemen in Drenthe: de zeldzaamheid van de fijnhouthandel

Hout leeft, dat is heel simpel Bert Beckers

"Je houdt het natuurlijk geen 26 jaar vol als je er niets aan vindt hè", vertelt Bert Beckers. Hij werkt al meer dan tien jaar voor de houthandel, die in handen is van Ton van der Horst. Ooit begon Van der Horst met het rooien van bomen. Langzaam groeide de houthandel naast het rooibedrijf uit tot wat het nu is.Beckers is een echte houtliefhebber. Zijn vader werkte op een zagerij en ook hij had grote belangstelling voor het natuurproduct. Vooral het fijne hout, dus de wat specialere houtsoorten die niet in de bouwmarkt te krijgen zijn. Hout voor meubelmakers, interieurbouwers, keukenbouwers, timmerlieden: kortom hout voor vaklui.In twee grote drooghallen liggen honderden stammen te wachten tot ze droog genoeg zijn om verwerkt te worden in een project."Er zijn er niet meer zo heel veel van in Nederland", vertelt Beckers. "Dus ja, er is vraag naar specials en dat proberen wij in te vullen." Volgens hem zijn er nog een paar houthandels in Nederland die zo veel bijzondere houtsoorten kunnen leveren. Amerikaanse Walnoot bijvoorbeeld. Of als een klant liever Bubinga of Coromandel wil, dan kan dat ook.Ondanks dat houthandels niet meer zo floreren als ze ooit deden, is Beckers bescheiden optimistisch over de toekomst. "De interesse in hout blijft altijd wel. In welke hoedanigheid is misschien even de vraag. We hopen toch wel dat het door gaat natuurlijk. Dat is logisch."