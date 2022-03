Lees hier terug: Drenthe in actie voor Oekraïne

Op verschillende plekken in Drenthe vonden vandaag acties plaats om spullen en geld in te zamelen voor de Oekraïense vluchtelingen. In Nieuw-Buinen staken ondernemers en scholieren samen de handen uit de mouwen.

Bekijk hier de bijdrage over de inzamelingsactie in Nieuw-Buinen, of lees onder in dit artikel het liveblog terug: