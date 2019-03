Nieuwe nummer 9 van FC Emmen: Binnen drie weken eerste minuten maken

De 22-jarige aanvaller, geboren in Rotterdam maar al op zijn tweede verhuisde hij naar Amsterdam ("Ik voel me Amsterdammer hoor"), is op de terugweg van een langdurige blessure. "Ik heb ruim dertien maanden niet gespeeld en vooral voor mezelf getraind. De laatste anderhalve maand heb ik meegetraind bij FC Twente om het groepsgevoel weer terug te krijgen. En nu hoop ik dat de laatste stappen op weg naar mijn eerste speelminuten snel gaan."De oud-speler van Ajax, FC Twente, Sparta en Excelsior wil liever geen datum noemen, maar hoopt over twee tot drie weken voor het eerst zijn opwachting te maken in het beloftenteam.El Azzouzi groeide dus op in Amsterdam, maar hij wil zich niet typeren als een straatvoetballer. "Ja, ik heb wel een aardige techniek en ik hou van doelpunten maken maar een rasechte straatvoetballer, zo'n pingelaar, ben ik niet. Ik ben denk ik dan toch wat functioneler."Overigens was zijn stap naar FC Emmen redelijk snel beklonken. "Ik heb gesproken met de trainer en ik had meteen een klik. Het voetbal waar hij voor staat spreekt me enorm aan. Emmen houdt van aanvallend voetbal en dat past bij mij. Op welke positie ik me fixeer? Dat maakt me in principe niet zoveel uit. Ik kan op alle posities voorin uit de voeten en ook als aanvallende middenvelder."El Azzouzi krijgt bij FC Emmen rugnummer 9. "Ik heb niet zoveel met nummers, maar ik werd min of meer een beetje verzocht om dit nummer te nemen."