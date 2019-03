Oppositie Midden-Drenthe weigert te stemmen over uitvoeringsprogramma

De oppositie in de gemeenteraad van Midden-Drenthe heeft vanavond niet ingestemd met het uitvoeringsprogramma van het college. Het uitvoeringsprogramma is de concrete uitvoering van het collegeakkoord. Met de uitvoering van het programma is 7 miljoen euro gemoeid.

"Het college wilde dat de gemeenteraad vanavond opiniërend zou spreken over het programma, maar al wel vast akkoord ging met het bedrag van 7 miljoen", zegt zegt D66-fractievoorzitter Harma van der Roest."Die procedure klopt niet. Wij hebben als gemeenteraad helemaal nog niet inhoudelijk kunnen praten over de voorstellen waar we nu mee akkoord moeten gaan. Het college komt met een heel pakket aan voorstellen waar zij in een keer een klap op wil hebben. Dat gaat ons te snel. "Oppositiepartijen D66, GroenLinks, ChristenUnie en Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork onthielden zich daarom van stemming toen over het voorstel gestemd werd.