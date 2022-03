Wat vind jij: Ik wil meer doen dan alleen geld geven aan Giro555

Op Giro555 is in de afgelopen dagen 21,4 miljoen euro gedoneerd voor hulp aan Oekraïne. Dat is 5 miljoen euro meer dan de vorige tussenstand, afgelopen zaterdag. Het gironummer werd een week geleden namens elf samenwerkende hulporganisaties geopend voor hulp aan Oekraïne na de inval van Rusland.