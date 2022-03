Deel van Emmen getroffen door grote stroomstoring

Een deel van Emmen is vanochtend vroeg getroffen door een grote stroomstoring. Volgens netbeheerder Enexis gaat het om 97 postcodes. Dat komt neer op honderden huizen.

De storing, die onder meer een deel van de wijk Rietlanden en het dorp Zuidbarge trof, werd rond kwart voor zes gemeld. Een uur later had Enexis een deel van de storing verholpen. De verwachting van de netbeheerder is dat iedereen om kwart voor acht weer stroom heeft.