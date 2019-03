'Westerveld moet kijken naar verplichte spuitvrije zones in bollenteelt'

Een groep inwoners deed vorig jaar via een mail de oproep om geld te storten en mee te doen aan een eigen onderzoek naar de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in de omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat er in verschillende monsters tot 57 verschillende gifstoffen zijn gevonden. Dat is verontrustend volgens actiegroep Meten=Weten Progressief Westerveld, na de verkiezingen de grootste partij in Westerveld, is het daarmee eens. Ze roepen de gemeente op om een openbaar debat te organiseren over de lelieteelt en de effecten daarvan. Het actiecomité zou in dit debat mee moeten doen.De coalitiepartijen (PW, DSSW/SW en Gemeentebelangen) hebben eerder afgesproken dat omwonenden en boeren met elkaar in gesprek moeten gaan om afspraken te maken. Maar de gesprekken lopen volgens de partij stroef. Ze twijfelen of er voor de zomer een overeenkomst is.En daarom moet het college nu al kijken naar de mogelijkheden van spuitvrije zones . Die moeten worden vastgelegd in bestemmingsplannen. "We willen proberen om afspraken te maken tussen telers, inwoners en gemeentebestuur. Als dit overleg binnen een jaar niet tot stappen voorwaarts leidt, dan zullen spuitvrije zones in bestemmingsplannen en omgevingsplannen worden opgenomen." Zo schrijft de partij.Het jaar is tegen de zomer voorbij. En dus tijd voor actie volgens Progressief Westerveld. "Het is absoluut noodzakelijk om maatregelen uit te werken die het gebruik van de bestrijdingsmiddelen sterker aan banden legt. Daarbij zijn ook voor Progressief Westerveld spuitvrije zones onontkoombaar."Een tweede punt waar de partij voor pleit is een meldpunt waar inwoners terecht kunnen met vragen en klachten over lelieteelt. Progressief Westerveld is met de twee andere coalitiepartijen in gesprek over een openbaar debat over de onderzoeken naar bollenteelt.Westerveld is in Drenthe één van de gemeenten waar veel bollenteelt is. In Midden-Drenthe is het areaal aan bollen overigens groter.