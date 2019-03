Binnen de muren #1: Welkom in de bajes

Binnen de Muren: een podcast over het leven in de gevangenis.

Hoe is het om in een gevangenis te leven? Dat vroeg verslaggever Marjolein Knol zich af. Ze maakte daarover de podcast Binnen de Muren.

In Binnen de Muren hoor je verhalen over gevangenis Esserheem in Veenhuizen. We spraken gedetineerden met verschillende straffen en bewaarders die het niet altijd makkelijk hebben. De komende zeven weken komt elke vrijdag een nieuwe aflevering online. Ook wordt elke zaterdag om half twee 's middags een aflevering uitgezonden op de radio.In de eerste aflevering vertelt gedetineerde Hans hoe zijn cel eruitziet en wat voor spullen hij daar heeft. Harry vertelt over die ene keer dat hij na vele jaren weer een boom zag.