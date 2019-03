Attractiepark Drouwenerzand is leukste Drentse uitje

Attractiepark Drouwenerzand is het leukste uitje in Drenthe (foto: archief RTV Drenthe)

Op de tweede plek eindigde Outdoor Klimpark Grolloo en de derde plek was voor Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe in Ruinerwold.Leden van de ANWB konden stemmen op de uitjes die zij het leukst vonden. De verkiezing is voor de negende keer gehouden. Het leukste uitje van Nederland is volgens de ANWB-leden de Efteling in Kaatsheuvel.