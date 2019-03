Ondernemer uit Zuidlaren blij met doorstart Intertoys

De doorstart leidt tot blijdschap bij ondernemer Peter Hof van de Intertoys in Zuidlaren. "Ik moet zeggen dat ik heel blij ben. Het duurde lang voordat er duidelijkheid kwam", vertelt Hof.Intertoys heeft nu 286 eigen winkels en twee distributiecentra. Daarnaast zijn er honderd filialen van franchisers. Die moeten nu beslissen of ze zich bij het nieuwe Intertoys aansluiten. Hof is ook een van die franchisers."Deze doorstart betekent dat we in ieder geval onder de vlag van Intertoys kunnen doorgaan en dat is mooi. Winkels moeten zich al heel vroeg gaan voorbereiden op het najaar. We moeten nu al bezig met Sinterklaas. Dus het is heel belangrijk dat er duidelijkheid is."De nieuwe investeerder Green Swan wil ongeveer 220 winkels openhouden. Of dat aantal ook gehaald wordt, is onder meer afhankelijk van verdere onderhandelingen met verhuurders en franchisenemers."In de loop van vandaag komt er waarschijnlijk al wel meer duidelijkheid", verwacht ondernemer Hof. "Maar er zal toch een behoorlijk aantal filialen sluiten. Vooral in plaatsen waar meerdere Intertoyswinkels zitten. Dat is ooit zo ontstaan doordat Bart Smit werd overgenomen door Intertoys."Hof heeft veel vertrouwen in de nieuwe investeerder. "Het vorige bedrijf had niets met speelgoed en dat hebben we gemerkt in de afgelopen tijd. Green Swan heeft al heel veel speelgoedwinkels in Europa. Wij hebben het idee dat we hier weer met echte speelgoedspecialisten te maken hebben."Investeerder Green Swan richt zich op de speelgoedsector in Europa en nam in augustus vorig jaar al de Spaanse en Portugese activiteiten van Toys ‘R’ Us over. Verder kocht het Maxi Toys en het Belgische Bart Smit.