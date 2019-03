RTV Drenthe-verslaggever de gevangenis in

De komende zeven weken komt elke vrijdag een nieuwe aflevering van 'Binnen de muren' online. Ook wordt elke zaterdag om half twee 's middags een aflevering uitgezonden op de radio.



In de eerste aflevering vertelt gedetineerde Hans hoe zijn cel eruitziet en wat voor spullen hij daar heeft. Harry vertelt over die ene keer dat hij na vele jaren weer een boom zag.

"Het was behoorlijk wat regelwerk. Je moet heel veel afspraken maken. Uiteindelijk bleek dat er heel veel mogelijk was. De gedetineerden moesten natuurlijk anoniem blijven. Maar zodra alle afspraken waren gemaakt, kon ik naar binnen."En daar begon het grote avontuur voor Knol. Ze kwam in een voor haar onbekende wereld. "Er moest altijd een bewaarder in de buurt zijn en ik had een zogeheten pieper aan mijn broekriem. Dus als er nood zou zijn, kon ik op een knop drukken en dan kwam er een bewaarder naar mij toe.""Het is heel bijzonder, een plek waar je normaal nooit komt. Het was soms net alsof ik in een film rondliep. Ik voelde me uiteindelijk wel heel erg op mijn gemak. De eerste dag was heel onwennig. Je moet je voorstellen: ik kom als vrouw in de gevangenis. Die mannen hebben heel lang geen vrouw gezien. Dus ik voelde me wel bekeken. Maar ik ben nooit bang geweest", vertelt Knol.In de podcastserie komt onder meer het dagelijks leven in de gevangenis aan bod. "De gevangenen werken een dagdeel. Het andere dagdeel hebben ze vrije tijd. Ze kunnen sporten, of ze gaan naar de bibliotheek. En soms krijgen ze bezoek."Knol leerde door het maken van de podcastserie dat vrijheid erg belangrijk is. "Het is heel raar. Als journalist heb je een vreemde tik meegekregen. Als je er de eerste keer binnenkomt, is het zo'n bijzondere wereld. Dan denk je: ik wil hier alles van weten. Het is een soort poëzie, die samenleving binnen vier muren. Eigenlijk wilde ik er bij wijze van spreken wel wonen. Maar toen ik in gesprek raakte met de gevangenen, was ik vooral heel blij dat ik weer terug kon naar mijn dierbaren."