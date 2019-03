Geen straf voor man die met bom dreigde in ziekenhuis

Volgens de rechter is de man wel schuldig, maar voegt een straf niets meer toe.De man, een geboren Macedoniër, belde op 1 november vanuit zijn woonplaats Havelte meerdere keren met een vrouwelijke arts in een ziekenhuis in het Duitse Leupitz. Hij eiste dat de arts zich voor middernacht bij hem meldde. "Doet u dat niet, dan leg ik een bom in het ziekenhuis." De arts deed aangifte van bedreiging.Op 11 november werd de Havelter door de politie bij zijn huis aangehouden. Hij werd drie dagen vastgezet en verhoord. Al snel bleek dat agenten te maken hadden met een sterk verwarde man. Hij bekende zijn daad en betuigde spijt. Hij was kort daarvoor in het ziekenhuis opgenomen geweest en eiste dat zijn dossier werd vernietigd. Toen hij zijn zin niet kreeg, begon hij te dreigen.Tijdens zijn drie dagen voorarrest op het politiebureau werd de Havelter ook door een arts beoordeeld. Die vond dat de man gedwongen moest worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Zijn familie uit Macedonië werd daarvan op de hoogte gesteld. Zij kwamen naar Nederland en haalden de man op. Nu verblijft de man in Macedonië. Hij wordt daar door familie verzorgd.De man woonde al jaren in Nederland. Hij heeft hier verder geen strafblad.