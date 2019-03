Internationale Vrouwendag: Drentse topvrouwen vinden mannen wat minder subtiel

Op Internationale Vrouwendag is er extra aandacht voor de bijzondere prestaties van vrouwen. Maar is zo'n dag nog nodig? RTV Drenthe vraagt het aan twee Drentse powervrouwen."Internationale Vrouwendag kan blijven, omdat het zo leuk is als vrouwen samen iets teweegbrengen. Maar als ik het bekijk vanuit het gevoel van gelijkheid, dan moet het meteen worden afgeschaft. Want mannen en vrouwen zijn gewoon gelijk", zegt Claudia van den Pol. Zij is directeur van Apollo Group in Coevorden, dat transportsystemen ontwikkelt.Mannen en vrouwen mogen dan gelijk zijn, ze pakken zaken wel anders aan, zegt Van den Pol. "Dit is heel gevaarlijk wat ik nu ga zeggen: vrouwen zijn invoelender dan mannen. Dat probeer ik in de onderneming te laten zien."Al met al lijkt het goed te gaan met de emancipatie van vrouwen binnen bedrijven, constateert Van den Pol. "Ik zie dat we veel meer vrouwen op hogere posities hebben dan een aantal jaar geleden. Ik zie echt dat er een beweging gaande is, ook binnen mijn bedrijf."Directeur Yvonne Kooi van aardewerkfabrikant Royal Goedewaagen in Nieuw-Buinen ziet de voordelen er wel van in dat ze vrouw is. Ze gooit zo af en toe haar vrouwelijke charmes in de strijd. "Ik denk dat elke vrouw dat wel doet", lacht ze. Ze bevestigt het beeld dat Van den Pol ook heeft over het verschil tussen mannen en vrouwen. "Mannen zijn misschien wat directiever en vrouwen wat subtieler."Volgens Kooi is er nog wel terrein te winnen voor de vrouwen in het bedrijfsleven. "Ik denk dat er nog steeds wel een drempel is. Niet in alle industrieën, maar in sommige gevallen is dat zeker zo. En wereldwijd zijn er nog steeds vrouwen in een minderheidspositie."Landelijk gezien blijven vrouwen nog steeds achter in topfuncties bij bedrijven. Dat stoort minister Ingrid van Engelshoven van Emancipatie. Veel bedrijven halen het wettelijke streefcijfer van dertig procent vrouwen in topfuncties niet. Van de tweehonderd grootste Nederlandse bedrijven hebben slechts dertien voldoende vrouwen in de top van hun bedrijf benoemd.Omdat Van Engelshoven zich stoort aan het tekort aan vrouwen in de top bij deze bedrijven, maakte ze de namen van die bedrijven vandaag bekend . Daaronder zijn geen Drentse ondernemingen.