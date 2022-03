Boer Kees Huizinga: 'Als het nu niet stopt, wanneer dan wel?'

"Het moet gewoon nu stoppen. Je moet nóg veel meer druk uitoefenen, desnoods vliegtuigen sturen. Als het nu niet stopt, wanneer dan wel? Er is geen andere mogelijkheid. Echt niet." Dat zegt boer Kees Huizinga uit Emmen tegen RTV Noord over de oorlog in Oekraïne, waar hij al jaren een groot boerenbedrijf heeft.

De landbouworganisatie, die zo'n 1.100 leden heeft, deed dat verzoek omdat Huizinga de belangen van de Oekraïense boeren beter kan behartigen buiten Oekraïne, is hun overtuiging. In zijn thuisland is nauwelijks nog internet.

'Niet te beschrijven'

"Heel raar, dat je alles en iedereen achterlaat. Ik ben niet weggegaan uit angst of omdat ik vreesde voor mijn veiligheid, maar op verzoek. Ik zou ook graag weer teruggaan", zegt de Drentse boer tegen RTV Noord . "Maar op deze manier kan ik de boodschap van Oekraïense boeren onder de aandacht blijven brengen, ook als daar het internet en de stroom uitvallen. Er is tachtig jaar vrede geweest. Wat er nu gebeurt, is gewoon niet te beschrijven. Het zou hetzelfde zijn als je nu bij wijze van spreken een bom gooit op Berlijn of Parijs of Rotterdam.'

Huizinga maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de oorlog. "Afgezien van het menselijk leed dat er al is, ontstaat er een hongersnood in de steden, waar geen eten en drinken meer is. Dit gaat ook overslaan naar de rest van de wereld. Met name naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten, waar heel veel Oekraïens graan naartoe gaat. De prijs is de afgelopen week al met dertig procent gestegen en kan misschien wel verdubbelen. Dan komt er nog een veel en veel grotere crisis over de wereld heen."

Deel van de melk gratis verspreid

Ook de boeren in Oekraïne ondervinden duidelijk de gevolgen van de oorlog. "Bij ons worden de koeien gemolken en gevoerd, gelukkig wordt de melk ook opgehaald. Voor een deel wordt die melk ook gratis verspreid, onder meer aan het leger en de mensen in de steden", vertelt Huizinga.

"Het werken op het land is nog niet begonnen, we strooien zo goed en zo kwaad als het gaat wat kunstmest. Boeren in de bezette gebieden kunnen niks. De aanvoerlijnen zijn kapot. Er vliegen gevechtshelikopters over, ze zijn bang om het land op te gaan. Het zaaigoed is er nog niet, maar is wel besteld en betaald. Onderdelen en bestrijdingsmiddelen zijn ook niet te krijgen, er staan Russische tanks op de weg waar je niet langs komt."

Risico op voedseltekort

"In het zuiden moet nog beregend worden, maar het is maar de vraag of er stroom is. Als er niet of veel minder gezaaid wordt in Oekraïne, veroorzaakt dat een extreem gat op de wereldmarkt. Dat heeft dan extreme prijsstijgingen tot gevolg, meer extreme protesten in grote delen van de wereld, omdat mensen hun brood niet meer kunnen betalen. Dat leidt ook tot oorlog en vluchtelingen, vanwege honger. Een veelvoud van de stroom die nu al vanuit Oekraïne op gang komt. Misschien gaan er wel mensen dood van de honger."