Zonnepark Assen-Zuid stap dichterbij

Op een bedrijventerrein in de buurt van Graswijk en het spoor komen zo'n 75.000 zonnepanelen te staan. In totaal gaat het om een gebied van 20 hectare groot. De panelen gaan genoeg elektriciteit opwekken voor 6.500 huishoudens.Energiebedrijven Bronnen VanOns en ENGIE gaan het zonnepark samen realiseren. Ook de Energiecoöperatie duurzaam Assen en de Natuur en Milieufederatie Drenthe zijn bij de ontwikkeling van het zonnepark betrokken.In de afgelopen tijd blijkt steeds vaker dat er op het elektriciteitsnet geen ruimte meer is voor zonneparken. Dat probleem geldt niet voor dit initiatief. "Vooralsnog is er voor dit zonnepark voldoende capaciteit", zo liet de gemeente Assen eerder weten