Witte rook voor Ronde van Drenthe

De drie gemeenten vonden dat de organisatie beter moest nadenken over de veiligheidsrisico's van het evenement. Aanleiding van het verscherpte toezicht is bijvoorbeeld het incidenten met het vreugdevuur in Scheveningen met Oud en Nieuw. De gemeenten willen dat het duidelijk is hoe er gehandeld moet worden bij een calamiteit. Wielerorganisator Thijs Rondhuis heeft van de provincie de opdracht gekregen om orde op zaken te stellen. Hij blijft ook betrokken tijdens de wielerronde zelf.Zo komen er nu commandoposten op de wedstrijddagen in Hoogeveen en Dwingeloo. Daar zitten vertegenwoordigers van brandweer, politie en gemeente. Zij moeten in actie komen bij calamiteiten. Ook kreeg de organisatie de opdracht om op meer plekken de wegen af te zetten. "Op iedere slak wordt tegenwoordig zout gelegd", zegt Van Issum.Vrijdag wordt de Drentse 8 van Westerveld voor vrouwen verreden met start en finish op de Brink in Dwingeloo. Zaterdag volgt de toertocht en de wedstrijd voor de Masters. En op zondag is de Profronde voor de heren en de Women's World Tour.De wedstrijd is zondag 17 maart live te volgen op TV Drenthe. De uitzending begint om 13.45 uur.