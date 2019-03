Actie voor AED aan de muur in Marsdijk geslaagd

De actie voor de inzameling voor een AED bij ambulancebroeder Martin Hospers aan de muur in de wijk Marsdijk in Assen is geslaagd.

Hospers startte samen met Univé en EHBO Assen een actie voor een AED aan de muur in de wijk. In het winkelcentrum zijn bij de Lidl en Jumbo AED's te vinden en ook bij de sporthal, maar die zijn na sluitingstijd niet toegankelijk.Hospers startte daarom een inzamelingsactie. "Laatst werd ik als burgerhulpverlener opgeroepen en moest ik een AED halen. Maar toen ik daar aankwam bij het bedrijf, was 'ie dicht. Dus ik kon er niet bij en dat gaf wel een vervelend gevoel", aldus Hospers.Hij ging daarom samen met EHBO Assen en Univé demonstraties reanimeren geven in het winkelcentrum. Niet alleen om geld in te zamelen voor de AED aan de muur, ook tegelijkertijd om burgerhulpverleners te werven.Hospers laat weten dat de AED en de bijbehorende kast onderweg zijn.