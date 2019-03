Tot acht jaar cel geëist voor mishandelen en afpersen ex-lid No Surrender

De officier van justitie vindt afpersing door zes mannen uit Uithuizermeeden, Groningen, Sappemeer en Foxhol bewezen.Het slachtoffer (47) werd op 7 november 2016 naar een woning in Eelde gelokt door de 31-jarige bewoonster. Daar werd hij mishandeld door verschillende (ex-)leden van No Surrender. De mishandeling hoorde bij een zogeheten ‘bad standing’. Dit is binnen de motorclub No Surrender een vorm van afstraffing van clubleden die nog geld aan de club moesten betalen.De bewoonster van de woning hoorde voor haar rol dertig maanden cel eisen, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Het slachtoffer werd na 2,5 uur uiteindelijk halfnaakt losgelaten in een bos bij Glimmen. De man belde bij een willekeurige boerderij aan en vroeg om hulp. De man was flink toegetakeld.De verdachten beriepen zich op hun zwijgrecht of ontkenden de afpersing. De telefoons van de verdachten werden uitgelezen. Justitie kon op die manier naadloos ‘nalezen’ waar de verdachten die nacht verbleven en ook de sms-berichten verraadden volgens de officier hun rollen in de afranseling in Eelde.Daarbij is DNA-materiaal van het slachtoffer aangetroffen in het busje waarin hij was vervoerd. Ook vonden de agenten in de woning in Eelde een handschoen met noppen met DNA-materiaal van het slachtoffer en van de verdachte Adriano D. (38) uit Groningen. D. wordt door het OM aangewezen als de hoofdverdachte. Tegen hem is acht jaar cel geëist. D. stuurde niet alleen de afpersing aan, maar perste ook een tweede slachtoffer af. Dat slachtoffer was ook lid van de motorclub.Het OM eiste ook dat de schadevergoedingen voor beide slachtoffers met bedragen van 65.000 euro en 4.000 euro moeten worden betaald.Tegen vier andere (ex-)leden van No Surrender, die een rol hadden bij de mishandeling, eist justitie vijf jaar cel. Tegen een zevende verdachte wordt vanmiddag een straf geëist.