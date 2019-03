Jubileumeditie 4 Mijl van Emmen bijna uitverkocht

De organisatie verwacht ongeveer 4.300 tot 4.400 deelnemers op zondagmiddag 7 april. Het is dan de vierde keer dat de 4 mijl van Emmen georganiseerd wordt. "Dus de vierde keer is voor ons wel een jubileum", zegt organisator Dennis Blaak.Na de finish is er op het Raadhuisplein een 4Mijl-festival met een podium en muziek. "Een jubileumeditie met een gouden randje."Ook komt er voor het eerst een drinkpost onderweg. "Eerst vonden we dat niet nodig, vanwege de afstand. Maar er zijn toch mensen die er behoefte aan hebben onderweg. De 4 mijl kent toch ook veel beginnende hardlopers", aldus Blaak. De drinkpost komt bij AOC Terra in Noordbarge. "Het was de afgelopen keren ook warm en mooi weer. En we hebben nu ook weer goed weer besteld."De eerste twee edities startte de hardloopwedstrijd vanuit de Emmer wijk Delftlanden. In 2017 koos de organisatie vanwege logistieke overwegingen voor een ronde met de start en finish vanaf het Raadhuisplein.Dit jaar is er voor het eerst de 8 mijl, die wel vanuit Delftlanden start. Die deelnemers lopen richting Noordbarge en dan naar het Raadhuisplein, waar zij nog een keer de route van de 4 mijl lopen om op de benodigde afstand uitkomen.Blaak verwacht voor de komende jaren met de nieuwe, langere afstand nog een andere doelgroep aan te boren. "We verwachten dan wat meer mensen uit de rest van het land. Voor een vier mijl komen ze misschien niet naar Emmen, maar voor acht mijl misschien wel", aldus de organisator.