Proef met containertuintjes in Assen

De container aan de Oostermoer was gistermiddag als eerst aan de beurt. Daarna kregen negen containers op andere locaties in de stad een plantenbak. De gemeente hoopt hiermee een wapen te hebben in de strijd tegen het vuilnis dat niet in de containers past en er daarom maar naast gezet wordt.In de plastic bak, die precies om een container past, zitten planten voor elk seizoen. Zo staat het tuintje er het hele jaar sierlijk bij.Het idee van de plantenbak is niet nieuw. In meer steden waaronder Den Haag, Rotterdam en Almelo zijn de tuintjes aangebracht. Daar lijkt het te werken. Over een paar maanden besluit de gemeente of de proef is geslaagd en of er meer tuintjes geplaatst worden.