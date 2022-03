Grote stroomstoring in Zuidoost-Drenthe en rond Musselkanaal

Meer dan 10.000 huishoudens in onder meer Nieuw-Weerdinge, Valthermond, Roswinkel, Musselkanaal en Ter Apel zitten op dit moment zonder stroom. Dat meldt netbeheerder Enexis.

Rond half twaalf werd de storing gemeld. Enexis is bezig het euvel te verhelpen. Over de oorzaak is nog niks bekend. De netbeheerder verwacht dat alle huizen rond half twee weer stroom hebben.