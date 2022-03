Grote stroomstoring in Zuidoost-Drenthe en rond Musselkanaal verholpen

Meer dan 10.000 huishoudens in onder meer Nieuw-Weerdinge, Valthermond, Roswinkel, Musselkanaal en Ter Apel hebben een tijd lang zonder stroom gezeten.

Rond half twaalf werd de storing gemeld. Enexis had het euvel rond één uur verholpen. "Het was een spontane storing in de beveiliging", meldt een woordvoerder.