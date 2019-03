Protestbijeenkomst tegen opvoeren gaswinning kleine velden

"Hier zien wij een overlegtafel, neergezet ter ere van het 50-jarig jubileum van de NAM. Maar de NAM en Vermilion staan erbij en kijken ernaar. Terwijl gaswinning, door hen gecreëerd, een heleboel schade veroorzaakt. En daarom zeggen wij 'nee'. En met elkaar willen wij dat er een einde komt aan nieuwe, meer of langere gaswinning", trapte Monique Plantinga van de actiegroep TsjinGas de bijeenkomst af. Daarna werd de noodklok geluid.Voor Drenthe waren GroenLinks-Statenlid Henk Nijmeijer en Jan Nicolai van Water Natuurlijk Vechtstromen aanwezig. Nijmeijer zei een motie in voorbereiding te hebben die aan bod komt tijdens het debat over deze kwestie in Provinciale Staten op 13 maart. Die motie is een oproep om te stoppen met het opvoeren van de gaswinning in de kleine velden. Hij verwacht dat er een meerderheid voor zo'n motie zal zijn."Als Water Natuurlijk zijn wij de groene partij in het waterschap en wij komen op voor een gezonde bodem en gezond grondwater en daar draagt de gaswinning niet meer aan bij", zei Jan Nicolai van Water Natuurlijk Vechtstromen. "Vermilion is in een recordtempo de gasvelden aan het leegtrekken. Er zijn alternatieven. De NAM en Vermilion hebben geen aandacht voor wat de bevolking wil en gaan gewoon hun eigen gang. Het is goed om daar weer eens op te wijzen", aldus Nicolai.Ook de actiegroep GAS DrOvF was van de partij, een samenwerking van bezorgde bewoners tegen gaswinning in Zuidwest-Drenthe, Noordwest-Overijssel en Zuidoost-Friesland.De protestanten hadden niet de verwachting dat er een topstuk van de NAM naar buiten zou komen om hen te woord te staan. Dat gebeurde ook niet. De demonstranten deden ook geen poging het kantoor binnen te gaan en vertrokken binnen een uur.NAM-woordvoerder Kirsten Smit liet in een telefonische reactie weten dat er geen sprake is van extra gaswinning in Drenthe. "Het gaat om de laatste procenten die we aan het winnen zijn. De komende 5 tot 10 jaar zijn we nog bezig om die leeg te maken. We kunnen nu niet stoppen, want we hebben die laatste procenten nog nodig. Als je al die kleine beetjes optelt, kom je toch op een aanzienlijk percentage gas dat niet hoeft te worden ingevoerd", aldus Smit."Er is geen sprake van versnelling. De plannen waar wij mee bezig zijn hebben wij al jaren. In sommige gevallen duurt het vergunningentraject wat langer. In ons geval gaat het zeker niet om compensatie voor het verminderen van de gasproductie in Groningen", meldt Hidde Baars, woordvoerder van Vermilion. Hij wijst erop dat de overheid de voorkeur geeft aan Nederlands gas boven het importeren van gas. "De concessies en vergunningen lopen via de overheid. Omdat Nederlands gas niet hoeft te worden vervoerd is dat minder belastend voor het milieu", aldus Baars.