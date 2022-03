Nijeveen staat op voor Oekraïne: jeugdgebouw Kolderveen mogelijke opvanglocatie

Een groep inwoners van Nijeveen stak meteen de koppen bij elkaar toen dit afgelopen vrijdag bekend werd. "Het begon met de drie kerkelijke organisaties, maar inmiddels is de hele gemeenschap opgestaan", zegt Anja Winters. Winters spreekt namens de organisatie 'Nijeveen helpt Oekraïne'. "Inmiddels zijn DOS'46, ondernemers en particulieren aangesloten. "We willen echt iets kunnen doen en dat we dat met het hele dorp doen is fantastisch. Nijeveen staat klaar." zegt ze emotioneel.

Als mogelijke opvanglocatie rolde jeugdgebouw Kolderveen eruit. "Dat voorstel ligt nu bij de gemeente Meppel, want de vergunningen zoals brandveiligheid moeten wel op orde zijn bijvoorbeeld. In dat gebouw kunnen veertig vluchtelingen met stapelbedden, zonder stapelbedden kunnen er dertig vluchtelingen verblijven. "

Maar niet alleen een concrete opvanglocatie is in beeld, ook steeds meer families melden zich om als opvanggezin te dienen. "Alleen al bij mij in de straat is er ontzettend veel animo voor", vertelt Winters. "Maar het is niet zomaar een beslissing die je neemt, deze opvang is waarschijnlijk voor langere tijd noodzakelijk."