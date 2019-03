Turborotonde en fietstunnel voor onveilige rotonde bij watertoren Meppel

Voorwaarde is dat Meppel zelf twee nieuwe ontsluitingswegen voor de snel groeiende nieuwbouwwijk Nieuwveenselanden klaar heeft voordat de provincie met de N375 aan de slag gaat. En dat is nog wel een puzzel.De toezegging voor de aanpak van de N375 bij de watertoren stond al tien jaar op het programma bij de provincie. Nu is er 5,6 miljoen euro beschikbaar om de onveilige verkeerssituatie aan te pakken. Er komt een grote fiets,- en voetgangerstunnel naar de Nieuwveenselanden en Nijeveen. De weg naar de nieuwbouwwijk en het dorp verdwijnt, zodat op de rotonde nog drie wegen uitkomen in plaats van vier. Dat geeft ruimte om er een turborotonde van te maken, waarbij doorgaand verkeer niet over de rotonde hoeft.Gedeputeerde Henk Brink: “Voorwaarde is dat Meppel zorgt dat er eerst nieuwe oostelijke en westelijke ontsluitingswegen voor Nieuwveenselanden komen. Die vormen ook de tijdelijke omleidingsroute als de rotonde bij de watertoren eruit ligt." De werkzaamheden gaan bijna een jaar duren.Verkeerswethouder Roelof Pieter Koning is erg blij met het plan van de provincie. Maar voor de oostelijke ontsluitingsweg is eigenlijk pas in 2028 geld. “Ik moet daarmee naar de gemeenteraad, dat geld is er nu niet. Daar moeten we dus naar op zoek”, zegt Koning.De wethouder wil verder alleen kwijt dat hij denkt aan creatieve oplossingen. Want behalve het geld moet ook nog medewerking van grondeigenaren in de omgeving gevonden worden.