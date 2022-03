Drentse gemeenten brengen koortsachtig opvanglocaties in beeld: nog veel onbeantwoorde vragen

Voor 18.00 uur vanavond moeten alle twaalf gemeenten in Drenthe een lijst hebben ingeleverd bij de Veiligheidsregio Drenthe met mogelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Alle gemeenten zijn daar heel druk mee bezig, zo blijkt uit een rondgang.

Enkele gemeenten hebben een speciaal e-mailadres aangemaakt waarop inwoners hun initiatief kunnen melden. Zoals in de gemeente Hoogeveen. Met een speciaal team worden aanbiedingen en initiatieven bekeken die op het mailadres 'oekraine@hoogeveen.nl' binnenkomen.

"We bereiden ons voor op wat er komen gaat", schrijft burgemeester Karel Loohuis op de website van de gemeente Hoogeveen. "We hebben er alle vertrouwen in dat we de vluchtelingen die mogelijk naar onze gemeente komen, een veilige opvang kunnen bieden. Samen met onze inwoners zullen we er alles aan doen om deze mensen liefdevol te ontvangen".

Kosten en vergoedingen

Ook gemeenten De Wolden, Westerveld en Aa en Hunze hebben speciale e-mailadressen en teams in het leven geroepen om zo snel mogelijk opvanglocaties binnen de gemeente in kaart te brengen. Het algemene beeld is dat er veel particuliere aanbiedingen binnenkomen zoals mensen die vluchtelingen in huis willen nemen, maar ook bedrijfsmatige initiatieven rollen binnen. Eigenaren en beheerders van campings, huisjes, sporthallen en bed and breakfasts bieden onderdak aan.

Een vraag die bij veel gemeenten binnenkomt, is of initiatiefnemers ook een financiële vergoeding voor de opvang mogen verwachten. Het Rijk heeft eerder gezegd dat ze alles willen vergoeden, maar wat is alles? Die vraag willen de gemeenten graag beantwoord zien.

Ook de gemeente Coevorden zit met onbeantwoorde vragen, zo staat te lezen op hun website: 'Wat doet de Rijksoverheid? Is er opvang voor grotere groepen mogelijk? En waar zou dat dan moeten? Voor zover het op dit moment duidelijk is, kunnen de vluchtelingen, 90 dagen visumvrij in Nederland verblijven. Wij verwachten dat er vanuit de Rijksoverheid op korte termijn meer duidelijkheid komt over deze termijn en de rechten van de vluchtelingen. Bijvoorbeeld als zij gebruik willen maken van zorg.'

Komende dagen duidelijkheid