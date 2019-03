Assen gaat zelfstandige sekswerker erkennen

Sekswerkers die hun klanten thuis ontvangen of in een hotel hebben op dit moment geen vergunningsplicht. De sector is daardoor voor een flink deel aan het zicht van handhavers en hulpverleners onttrokken. Dat wil de gemeente veranderen.De gemeente verzoekt alle zelfstandige sekswerkers om zich te laten erkennen door middel van een gesprek. Bij een erkenning worden persoonsgegevens gekoppeld aan een nummer, dat alleen voor de sekswerker zelf en de handhavers te herleiden is. De gemeente biedt de sekswerker bij zo’n gesprek medische checks en hulp bij eventuele psychische problemen. Verder wordt een zogenaamd uitstapprogramma met de thuiswerker besproken.De gemeente nodigt alle bekende thuiswerkers uit voor een gesprek. Sekswerkers die niet reageren op de oproep zijn daarmee nog niet klaar. De gemeente spreekt dan af met de bewuste thuiswerker als klant. Als de sekswerker zich dan nog steeds niet wil laten erkennen, gaat de gemeente niet over tot het geven van boetes, maar krijgt hij of zij meer aandacht van de zorg.De vergunningsvoorwaarden in seksclubs worden ook uitgebreid. De uitbater heeft meer verantwoordelijkheid gekregen om de veiligheid en arbeidsomstandigheden van de sekswerkers te vergroten. De minimumleeftijd van prostituees wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar. In de gemeente Assen kunnen maximaal twee seksclubs een vergunning krijgen.Het doel van het nieuwe beleid is de bescherming tegen ongewenste situaties in de prostitutiebranche en het verbeteren van de positie van sekswerkers.