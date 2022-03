Kijk terug: Verkiezingsdebat gemeente Hoogeveen

Gemeentebelangen werd tijdens de laatste verkiezingen de grootste partij in Hoogeveen met acht zetels. Lijsttrekker is dit keer Hilma Hooijer. Zij ging het debat aan met het CDA (7 zetels), VVD (4 zetels), ChristenUnie (3 zetels), SP (3 zetels) en de PvdA (2 zetels).

Deze vaste combinatie wordt elke debatronde aangevuld door twee kleinere partijen. In het eerste debat over de gasvrije wijk Erflanden is het de beurt aan GroenLinks en Forum voor Democratie. Voor de discussie over bezuinigingen op dorps- en buurthuizen zijn en D66 en SGP aan de beurt.