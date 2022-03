Lekkages in Hondsrugtoren: onderzoek naar dakconstructie entreehal

Dudley, Eunice en Franklyn: de drie stormen die in februari het land teisterden, lieten hun sporen na. De Emmer Hondsrugtoren, met 65 meter het hoogste wooncomplex in Drenthe, is er ook niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Bij enkele koopappartementen in het bovenste deel van de toren is sprake vochtplekken en lekkage.

De vloer van de entreehal is tijdens de stormen tweemaal blank komen te staan. Momenteel loopt er een onderzoek. Duidelijk moet worden of daarbij ook sprake is van fouten in de dakconstructie boven de entreehal.

De Vereniging van Eigenaren (VvE) bevestigt de problemen en het lopende onderzoek. Verder is er door hen contact gezocht met hoofdaannemer Akor en vastgoedbeheerder Pandgarant.

Oplossen

Nazorgcoördinator Richard Lenselink van Akor laat weten bekend te zijn met de vochtproblemen in twee appartementen. "Het gaat om vochtdoorslag en lekkages bij balkons." Bij een van de twee appartementen is er lekkage bij het balkon ontstaan nadat er vlonders werden geplaatst. "Dat is buiten onze schuld om. Uiteraard willen we deze problemen verhelpen, maar dat kan niet op garantiebasis."

In het andere geval is Akor bezig de schade te verhelpen. "We hebben al enkele pogingen ondernomen, maar het is nog niet gelukt om de zaak op te lossen, laat hij weten.

Menselijke maat

Lenselink zegt geen melding binnen te hebben gekregen over de wateroverlast in de entreehal. "Het is aan Pandgarant om bij ons een melding te doen, maar dat is in dit geval niet gebeurd." Lenselink heeft begrepen dat er een andere aannemer is ingeschakeld door Pandgarant. "Ik begrijp niet hoe dit kan. Ze moeten eerst bij ons zijn. Anders loopt de garantie gevaar."

Een gloednieuwe woontoren die krap een jaar na oplevering tegen dergelijke problemen aanloopt, is dat normaal? Lenselink wijst op de menselijke maat. "Als een auto net van de band rolt, kan er ook wat aan mankeren. Het is en blijft mensenwerk. Een lekkage kan een keer voorkomen. Daarom bieden we ook garanties."

Alsnog een melding

Wat betreft de reparatie van de hal, verwijst hij naar Pandgarant. Volgens directeur Sake Tel van Pandgarant is er inderdaad nog geen lijntje uitgezet naar Akor. "Er deden zich problemen voor met de deursluiting. We hebben een aannemer gevraagd om onderzoek te doen. We waren ook bekend met de lekkage in de entreehal. Uit oogpunt van efficiency hebben we gevraagd dit mee te nemen in het onderzoek."

Mocht uit de uitkomsten blijken dat het om constructiezaken of opleverpunten gaat, dan gaat er alsnog een melding uit naar Akor, aldus Tel. Pandgarant verwacht de resultaten op korte termijn.

Huur en koop