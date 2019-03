Deze winkels van Intertoys sluiten de deuren in Drenthe

Het gaat om de vestiging in de wijk Kloosterveen in Assen, om het filiaal aan de Derksstraat in Emmen en om de winkel in Klazienaveen. In totaal heeft Drenthe dan nog negen vestigingen van de speelgoedketen. Morgen begint in de winkels die sluiten een opheffingsverkoop.Vanmorgen werd bekend dat Intertoys in afgeslankte vorm verder gaat. Een Portugese investeerder maakt met een deel van de winkels een doorstart.Ondernemer Peter Hof, die een franchisewinkel van Intertoys in Zuidlaren heeft, liet eerder al weten blij te zijn dat Intertoys een doorstart maakt. "Deze doorstart betekent dat we in ieder geval onder de vlag van Intertoys kunnen doorgaan en dat is mooi. Winkels moeten zich al heel vroeg gaan voorbereiden op het najaar. We moeten nu al bezig met Sinterklaas. Dus het is heel belangrijk dat er duidelijkheid is."